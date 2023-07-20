Из-за жары в Германии могут ввести сиесту

В ФРГ Ассоциация работников здравоохранения попросила немецкие власти ввести сиесту в стране из-за запредельной жары. Об этом пишет агентство Reuters.

Сиеста предполагает перерыв в рабочем дне после полудня и распространена в южных странах, так как после обеда, когда на улицах максимальная температура, работать становится сложно. Теперь такую практику предложили ввести в Германии.

Министр здравоохранения ФРГ Карл Лаутербах инициативу одобрил, но подчеркнул, что в обсуждении должны принять участие работники и работодатели. Ассоциация работодателей также согласилась изучить идею с послеполуденным перерывом с помощью гибкого рабочего графика.

Ранее сообщалось, что на берегах Эльбы в Германии появились «камни голода», которые в прошлом использовались для предупреждения о плохом урожае. Из-за отлива на реке становится видно все больше участков русла и многовековых камней с отметинами, что затрудняет судоходство.