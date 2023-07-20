ЕС 20 июля обсудит риски разрыва зерновой сделки

Министры иностранных дел ЕС на встрече 20 июля обсудят последствия разрыва зерновой сделки, расширение экспорта украинского зерна по суше и угрозу затоваривания европейского рынка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе.

По его словам, эта встреча была запланирована, но выход России из зерновой сделки не входил в ее официальную повестку.

«Однако сопредельные с Украиной страны намерены поднять этот вопрос», - заявил собеседник агентства.

В Еврокомиссии уже объявили, что будут наращивать вывоз украинского зерна сухопутными и речными маршрутами. Из-за этого соседние с Украиной страны выразили серьезную озабоченность возможным наплывом украинского зерна. Польша, Болгария, Венгрия, Словакия и Румыния 19 июля подписали декларацию о продлении запрета на ввоз украинского зерна на территории стран (за исключением транзита).

Срок действия зерновой сделки России и Украины истек 17 июля. В последний раз она продлевалась в мае - на два месяца.

Гарантами соглашения выступали Турция и ООН. Планировалось, что сделка будет продлеваться каждый 120 дней. Россия в рамках сделки получила гарантии для экспорта своего зерна и удобрений. Он не должен был попадать под санкции, но ограничения на платежи, логистику и страхование стали барьером для поставок, подчеркивали в РФ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объявил 17 июля, что действие зерновой сделки фактически прекратилось из-за невыполнения российских условий. В МИД РФ 18 июля уведомили все стороны сделки о выходе России из нее.