США запретили принцу Гарри воспользоваться самолетом Байдена

Принц Гарри и его жена Меган Маркл хотели после похорон королевы Великобритании Елизаветы II вернуться в США на «борту номер один» американского президента Джо Байдена, однако им было отказано в просьбе. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет Daily Mail.

Ранее Гарри и его жена Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с родственниками принца, отказавшись от выполнения королевских обязанностей. В марте 2021 года пара дала интервью Опре Уинфри, в котором обвинила родных в безразличии, постоянном давлении и даже расизме. С тех пор отношения супругов с королевским двором остаются напряженными.

Видео дня

Еще сильнее отношения между Гарри и его семьей испортила публикация мемуаров принца. В Британии мемуары «Запасной» разошлись тиражом в 400 тысяч экземпляров, став самой быстро продаваемой нехудожественной книгой в королевстве. В автобиографии принц Гарри признался в употреблении наркотиков, убийстве 25 человек во время службы в Афганистане, а также в драке со своим братом принцем Уильямом в 2019 году.

Гарри и его жена Меган Маркл приехали в Великобританию в 2022 году на похороны бабушки принца, королевы Елизаветы II. Однако в преддверии поминальной службы Гарри и Меган не были приглашены на прием в Букингемском дворце.

На фоне этого представители пары связались с Белым домом, чтобы спросить, смогут ли Гарри и Меган вернуться в США на «борту номер один» и получили «немедленный отказ», утверждают осведомленные источники.

«Это вызвало бы такой переполох! И обострило бы отношения с новым королем», - пояснил один из источников.

Издание напомнило, что Байдены могут пригласить на борт Air Force One кого угодно, однако герцог и герцогиня должны были бы самостоятельно оплатить эту поездку и возникли бы вопросы, как они это смогут сделать.

«Президент Байден платит за то, чтобы его дети и внуки летали на самолете, Демократическая партия оплачивает любые поездки на предвыборные мероприятия, а новостные организации платят журналистам, которые путешествуют на борту, чтобы освещать деятельность президента», - отмечается в статье.