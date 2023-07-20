В Пекине прошла встреча Си Цзиньпина и Генри Киссинджера

В Пекине прошла встреча лидера КНР Си Цзиньпина и экс-госсекретаря США Генри Киссинджера: она состоялась в государственном гостевом доме Дяоюйтай, передает AFP со ссылкой на китайские государственные СМИ.

Подробности встречи не приводятся. Телеканал CCTV отмечает лишь, что с 1971 года столетний американский дипломат побывал в Китае более ста раз, передает «Коммерсант».