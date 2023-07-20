Байден продлил режим ЧС в США из-за «Братвы» и «Якудзы»

Президент США Джо Байден продлил еще на год режим ЧС, введенный в стране из-за деятельности международных преступных организаций. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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В сообщении подчеркивается, что транснациональные преступные группировки по-прежнему представляют «экстраординарную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США».

«Деятельность крупных транснациональных преступных организаций достигла таких масштабов и серьезности, что угрожает стабильности международных политических и экономических систем», - заявил Байден.

По его словам, преступные группировки становятся все более изощренными, все больше проникают в деятельность иностранных правительств и международной финансовой системы, «тем самым ослабляя демократические институты, подрывая верховенство закона и экономические рынки». Также деятельность преступных организаций увеличивает количество насильственных преступлений.

Байден продлил режим ЧС, объявленный указом 13581. Действие документа распространяется на постсоветскую криминальную организацию «Братва», японскую мафиозную структуру «Якудза», неаполитанскую «Каморру» и мексиканский наркокартель «Лос-Сетас». Все имущество, связанное с этими группировками на территории США, должно быть заморожено, а гражданам США запрещено вести дела с людьми, связанными с этими организациями.