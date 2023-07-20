В США неизвестный выиграл в лотерею около $1 млрд

Участник лотереи Powerball в США в среду выиграл джекпот в размере $1,08 млрд. Об этом сообщается на официальном сайте лотереи.

По его данным, победитель может разбить всю стоимость приза на 30 ежегодных выплат или получить единовременную выплату в размере $516,8 млн.

Имя победителя не сообщается. Однако телекомпания CBS сообщает, что выигрышный билет был куплен в Калифорнии.