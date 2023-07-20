Пока вы спали: учения РФ и КНР и удар украинского беспилотника в Крыму
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В Крыму из-за удара украинского беспилотника погиб ребенок
В результате атаки беспилотного летательного аппарата на северо-западную часть Крыма погибла девочка-подросток, четыре административных здания повреждены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.
Он добавил, что на месте происшествия уже работают профильные службы. Аксенов заверил, что семьей погибшей девочки окажут всю необходимую поддержку.
Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде
Протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, передает ТАСС.
В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ирак потребовал от Швеции выдать им иммигранта, который сделал это, чтобы провести над ним суд. Десятки иракцев собирались возле посольства страны в Багдаде, чтобы выразить свой протест против сожжения священного писания.
Правительство Японии пока не подтверждает планы ограничить экспорт в РФ автомобилей
Власти Японии пока не приняли решение о запрете поставок в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л. Об этом пишет ТАСС.
Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно прокомментировал сообщения прессы о том, что правительство страны в рамках нового пакета санкций против России намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л. Он указал, что в данный момент содержание дополнительных ограничений в отношении РФ не конкретизировано. В то же время Мацуно подчеркнул, что власти, работая над санкциями, примут во внимание уже существующие ограничительные меры других стран, в том числе Европы и США, которые обложили санкциями экспорт автомобилей в РФ.
Группировка войск «Восток» ликвидировала две разведгруппы ВСУ
Две разведывательные группы Вооруженных сил Украины на запорожском и южнодонецком направлениях ликвидированы подразделениями группировки войск «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.
Он пояснил, что на южнодонецком направлении группа украинских солдат была уничтожена западнее Макаровке. На запорожском направлении противника удалось подавить севернее Приютного.
В Японском море стартовали учения России и Китая «Север. Взаимодействие-2023»
В Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.
Как говорится в сообщении, российские и китайские военнослужащие в ходе учений будут отрабатывать противолодочные задачи и морской бой, морское и воздушное конвоирование судов, оборону и охрану отрядов кораблей при стоянке на незащищенном рейде, обеспечение безопасности коммуникаций в акватории и воздушном пространстве Японского моря.