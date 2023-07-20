Пока вы спали: учения РФ и КНР и удар украинского беспилотника в Крыму

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В Крыму из-за удара украинского беспилотника погиб ребенок

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В результате атаки беспилотного летательного аппарата на северо-западную часть Крыма погибла девочка-подросток, четыре административных здания повреждены. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале, пишет ТАСС.

Он добавил, что на месте происшествия уже работают профильные службы. Аксенов заверил, что семьей погибшей девочки окажут всю необходимую поддержку.

Протестующие подожгли посольство Швеции в Багдаде

Протестующие ворвались в посольство Швеции в Багдаде и подожгли его. Никто из сотрудников посольства не пострадал. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник и очевидца, передает ТАСС.

В конце июня в Стокгольме во время празднования Курбан-байрама прошла резонансная акция с осквернением и сожжением Корана. Ирак потребовал от Швеции выдать им иммигранта, который сделал это, чтобы провести над ним суд. Десятки иракцев собирались возле посольства страны в Багдаде, чтобы выразить свой протест против сожжения священного писания.

Правительство Японии пока не подтверждает планы ограничить экспорт в РФ автомобилей

Власти Японии пока не приняли решение о запрете поставок в Россию новых и подержанных автомобилей с объемом двигателя более 1,9 л. Об этом пишет ТАСС.

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно прокомментировал сообщения прессы о том, что правительство страны в рамках нового пакета санкций против России намерены запретить экспорт в РФ новых и подержанных машин с объемом двигателя более 1,9 л. Он указал, что в данный момент содержание дополнительных ограничений в отношении РФ не конкретизировано. В то же время Мацуно подчеркнул, что власти, работая над санкциями, примут во внимание уже существующие ограничительные меры других стран, в том числе Европы и США, которые обложили санкциями экспорт автомобилей в РФ.

Группировка войск «Восток» ликвидировала две разведгруппы ВСУ

Две разведывательные группы Вооруженных сил Украины на запорожском и южнодонецком направлениях ликвидированы подразделениями группировки войск «Восток». Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов, передает ТАСС.

Он пояснил, что на южнодонецком направлении группа украинских солдат была уничтожена западнее Макаровке. На запорожском направлении противника удалось подавить севернее Приютного.

В Японском море стартовали учения России и Китая «Север. Взаимодействие-2023»

В Японском море стартовали совместные российско-китайские военно-морские учения «Север. Взаимодействие-2023». Об этом сообщило Министерство обороны РФ, пишет ТАСС.