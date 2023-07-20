Австралия объявила о новых санкциях против России

Австралийское правительство вводит новые санкции в отношении 35 российских организаций и 10 граждан из России и Белоруссии . Об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг, информирует ТАСС. В заявлении министра отмечается, что санкции применяются к "35 предприятиям в области оборонных, технологических и энергетических секторов, а также к 10 гражданам России и Белоруссии".

Вонг отметила, что это решение было принято в тесном сотрудничестве с международными партнерами и направлено на оказание максимального давления на тех, кто поддерживает "вторжение России на Украину", как прямо, так и косвенно. Она также отметила, что санкции затрагивают предприятия, имеющие важное экономическое и стратегическое значение для России. По словам главы МИД, в новый санкционный список включены компании, поставляющие передовые технологии, электронику и оборудование для российских Вооруженных сил, а также организации, занимающиеся атомной энергетикой и добычей арктических ресурсов.