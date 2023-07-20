Запад использовал Польшу как инструмент для обмана России. Об этом заявил обозреватель Лукаш Ястшембский в своей статье для Myśl Polska.

«Запад хотел обмануть Москву. <...> Одним из инструментов смягчения России была Польша. Она идеально подходила для этого», — подчеркнул он.

Ястшембский напомнил об обращении Владимира Путина к жителям Польши, которое было опубликовано в издании Gazeta Wyborcza в 2009 году. На тот момент политик занимал должность премьер-министра России. По словам обозревателя, тогда произошла исключительная ситуация, поскольку Польша «обычно остается незамеченной» в политике Москвы. Он заявил, что большинство польских политиков в тот момент не знали, что принимают участие в театре теней, который для них устроили союзники Варшавы.

Журналист добавил, что действия Запада противоречили объявленным целям о сближении с Москвой и создали для Варшавы «плохую ситуацию», поскольку она оказалась «зависимым инструментом».

В статье для Gazeta Wyborcza Путин предостерегал от попыток переписать историю под политические нужды. Он утверждал, что создание эффективной системы коллективной безопасности невозможно без участия России.