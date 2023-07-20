В США предположили причины военной помощи Киеву от Вашингтона

Западу не интересна судьба Украины и ее жителей, он лишь использует их в борьбе против России. Такое заявление сделал американский аналитик в области внешней политики Джеймс Джатрас в эфире программы Redacted News, пишет РИА Новости.

«Украина здесь ни при чем, ни при чем и украинцы, они просто расходный материал», — сказал он.

Американский журналист Клейтон Моррис поддержал его мнение и предположил, что Запад лишь ищет новые способы развязать мировую войну. Украина их совершенно не волнует, и НАТО в этом плане ничем от них не отличается, подчеркнул он. Журналист выразил уверенность в том, что западные страны просто используют Украину для достижения цели, а именно — для провокации России.

До этого в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что НАТО вернулся к схемам холодной войны, в то время как Украине в этой борьбе выпала роль «расходного материала».