Сенатор США назвал политику Байдена и Керри по климату капитуляцией перед Китаем

Сенатор-республиканец Джон Баррассо (от штата Вайоминг) считает капитуляцией перед Китаем политику президента США Джо Байдена и его спецпосланника по климату Джона Керри, который находился в Пекине с рабочим визитом 16-19 июля.

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"Последовательная капитуляция Джо Байдена перед Китаем набирает скорость, а Джон Керри направляется в Китай, чтобы размахивать там белым флагом", - убежден Баррассо. Видеозапись выступления была размещена в среду на странице законодателя в Twitter.

"Одержимость демократов климатической повесткой подрывает безопасность нашей страны, нашу силу и защищенность. А Джо Байден играет на руку Китаю", - полагает сенатор. По его мнению, руководство КНР сосредоточено на экономике, для динамичного развития которой требуется "дешевая энергия" за счет работы угольных электростанций.

Тем временем Байден "продолжает потворствовать климатическим экстремистам в этой стране (в США - прим. ТАСС), запрещая бурить, искать и добывать критически важные минералы, которые требуются для наших цепочек поставок", продолжал сенатор. "Мы бы смогли диверсифицировать свои цепочки поставок и отделить их от Китая, но Джо Байден хочет отдать Китаю преимущество", - заключил Баррассо.