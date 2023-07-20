США проработают включение Израиля в программу безвизового режима

Вашингтон одобрил новые правила въезда для граждан США на территорию Израиля и выразил готовность и дальше работать с местным правительством для дальнейшего включения страны в программу безвизового режима с Соединенными Штатами. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление руководителя пресс-службы Государственного департамента США Мэттью Миллера .

Он указал, что Вашингтон осознает причину этих изменений, а именно гарантию равного отношения ко всем гражданам США вне зависимости от их религии, происхождения или этнической принадлежности. Нововведение, которое вступит в силу сегодня, 20 июля, позволит американским гражданам въезжать в Израиль через все пункты прибытия, в том числе аэропорт Бен-Гурион. Правило коснется всех жителей Штатов, в том числе палестинского происхождения, однако последние должны быть зарегистрированы в реестре учета палестинского населения, подчеркнуто в заявлении департамента.