Офис президента Украины сообщил о затянутых оборонных переговорах между Киевом и Западом

"Мы с вами сегодня находимся в "отзеркаленном" сериале "Династия", - заявил политик. Он пояснил, что переговоры напоминают ему "мыльную оперу", герои которой каждую серию говорят одно и то же. "И можно так 100 серий подряд говорить", - отметил Подоляк.