Офис президента Украины сообщил о затянутых оборонных переговорах между Киевом и Западом
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала "Рада" сравнил затянутость переговоров с западными странами о поставках вооружения для нужд ВСУ с американским сериалом "Династия".
"Мы с вами сегодня находимся в "отзеркаленном" сериале "Династия", - заявил политик. Он пояснил, что переговоры напоминают ему "мыльную оперу", герои которой каждую серию говорят одно и то же. "И можно так 100 серий подряд говорить", - отметил Подоляк.
Он также добавил, что принято решение по логистике обучения украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16 и подготовке инженерных конструкций для того, чтобы обеспечить ряд аэродромов. "Все это прорабатывается, однако вопрос решается медленно", - заключил Подоляк. До этого Госдепартамент США одобрил закупку ФРГ ракет AIM-120C-8 типа AMRAAM на сумму $2,9 млрд.