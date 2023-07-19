Подоляк: без зерновой сделки ни одно грузовое судно не зайдет в порты Украины

Прекращение зерновой сделки приведет к тому, что ни один сухогруз или танкер не зайдет в украинские черноморские порты, признал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Об этом пишет ТАСС.

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил 17 июля, в последний день действия зерновой сделки, что владельцы судов якобы пообещали участвовать в перевозке зерне в том случае, если Украина будет выпускать, а Турция пропускать их корабли.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]», - подчеркнул Подоляк.

Чиновник пояснил, что вопрос заключается не в судах, а в нежелании страховых компаний заключать договора на фоне прекращения черноморской инициативы.

Ранее эксперты агентства Bloomberg сообщили, что ключевой задачей Киева в настоящее время является проведение переговоров с Турцией по вопросу о военном сопровождении судов.