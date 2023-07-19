Байден получил письмо Папы Римского

Посланник Папы Римского по урегулированию конфликта на Украине кардинал Маттео Дзуппи во время встречи в Белом доме передал президенту США Джо Байдену письмо понтифика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.

«В ходе встречи в Белом доме с Байденом кардинал Дзуппи передал письмо Папы Римского Франциска, сообщив о боли понтифика по поводу страданий, которые приносит война», — говорится в тексте.

Отмечается, что беседа продлилась более часа «в атмосфере дружелюбия и взаимного интереса». В рамках встречи Байден и кардинал Дзуппи «выразили полную готовность поддержать инициативы гуманитарной помощи, особенно детям и наиболее уязвимым слоям населения, и способствовать мирному процессу».

После беседы посланник Папы Римского рассказал в Конгрессе США о проведенных встречах в ходе миссии, порученной ему понтификом.