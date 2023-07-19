Румыния будет настаивать на запрете ввоза зерна с Украины до конца года
Бухарест будет добавиться от Еврокомиссии продления запрета на ввоз украинской сельхозпродукции минимум до конца года, заявил глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу. Об этом пишет РИА «Новости».
Евросоюз в начале июня продлил до 15 сентября 2023 года ограничения на ввоз кукурузы, семян рапса и подсолнечника, пшеницы в Румынию, Венгрию, Польшу, Болгарию и Словакию.
Барбу пояснил, что власти республики намереваются поддерживать фермеров, следить за тем, чтобы их продукция использовалась надлежащим образом.
По его словам, Бухарест намеревается обратиться в Еврокомиссию с просьбой расширить уже введенные ограничения на ряд дополнительных товаров, а также продлить срок их действия до конца года. Он добавил, что заявление Румынии поддержат и другие государства.
Ранее в пресс-службе ЕК заявили, что идет работа со странами Восточной Европы по увеличению пропускной способности маршрутов, по которым из Украины поставляется сельхозпродукция на международные рынки.