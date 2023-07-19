Аэропорт Белграда приостановил работу из-за бури

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями сегодня вечером в Белграде временно закрывается аэропорт. В связи с этим возможно перенаправление некоторых рейсов в альтернативные аэропорты, задержки и отмены рейсов, которые были запланированы на вечернее и ночное время", - говорится в сообщении.