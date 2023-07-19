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Ученые посоветовали Еврокомисси ввести налог на красное и обработанное мясо

Группа учёных из Европы посоветовала Еврокомиссии ввести налог на красное и обработанное мясо, а его растительные альтернативы сделать обязательными. Об этом сообщает газета The Independent.

Ученые посоветовали Еврокомисси ввести налог на красное мясо
© PIXABAY.COM

«Эксперты рекомендуют добавить больше альтернатив на растительной основе, призывая Еврокомиссию сделать такие меры обязательными», – сообщает источник.

Уточняется, что такие рекомендации уже были переданы в Еврокомиссию.

Ранее стало известно, что производство говядины в Евросоюзе сократится на 1,8% в 2023 году.

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