Госдеп США одобрил возможную продажу ракет AMRAAM Германии

Госдеп США одобрил возможную продажу противовоздушных ракет AMRAAM класса «воздух — воздух» и оборудования на сумму порядка 2,9 миллиарда долларов. Об этом Пентагона.

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Отмечается, что немецкое правительство планирует закупить у Вашингтона до 969 ракет такого типа. Главным подрядчиком в данном заказе будет выступать компания Raytheon.

«Предполагаемая продажа данных ракет послужит интересам внешней политики и национальной безопасности США за счет укрепления безопасности союзника по НАТО», — заявили в Агентстве.

Американские власти уже проинформировали Конгресс об этой сделке. У Вашингтона теперь будет 30 дней на то, чтобы изучить ее и принять решение.