ЕК принимает меры для увеличения вывоза украинского зерна по суше

Еврокомиссия в связи с прекращением действия зерновой сделки работает со странами Восточной Европы - соседями Украины над тем, чтобы увеличить пропускную способность так называемых «маршрутов солидарности». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЕК.

По данным агентства, в марте 2022 года Еврокомиссия наладила поставки украинского зерна в Европу по сухопутным и речным маршрутам. Эксперты ЕК полагали, что эти поставки дадут Киеву возможность получать дополнительные средства.

Проблемы с логистикой привели к тому, что значительная часть сельхозпродукции стала оседать в странах Восточной Европы. Это привело к тому, что в соседних с Украиной государствах в аграрном секторе начался кризис.

В пресс-службе пояснили, что ЕК активно работает со странами ЕС и Молдавией над урегулированием возникших проблем и увеличению пропускной способности маршрутов.

Деятельность ЕК на этом направлении координирует вице-президент организации Валдис Домбровскис, заметили в пресс-службе.