Вучич попросил генсека генсека НАТО обеспечить безопасность сербов в Косово

Глава Сербии Александр Вучич в среду, 19 июля, встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. В ходе встречи он попросил главу альянса обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. Об этом пишут РИА «Новости».

Трансляция встречи велась на сайте Североатлантического альянса.

«Еще раз прошу вас обеспечить безопасность всех сербов в Косово и Метохии», - сказал Вучич, обращаясь к Столтенбергу.

Перед встречей президент Сербии заметил, что сложная ситуация в регионе сложилась из-за того, что власти непризнанной республики пожелали исключить сербов из власти.

Кроме того, добавил Вучич, косовские силовики задерживают граждан Сербии, издеваются над ними, что тревожит руководство республики.

По его словам, ранее у Белграда были нормальные отношения с контингентом KFOR и НАТО.

Напомним, что на севере Косово и Метохии в течении шести недель продолжаются протесты сербского населения, недовольного политикой Приштины.