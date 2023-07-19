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В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты

ША не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты. Об этом сообщили в Белом доме после заявления Минобороны РФ о судах, следующих в акватории Черного моря

В Белом доме отказались от поддержки движения судов в украинские порты
© U.S. Navу

«Соединенные штаты Америки не готовы объявить о каких-либо мерах поддержки движения судов в украинские порты», — говорится в заявлении Белого дома.

Россия будет считать следующие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов

Ранее Минобороны РФ заявило, что все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов.

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