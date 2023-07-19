Грузия обвинила Украину в блокировании ее европейского пути
Украина в прошлом году работала против присвоения Грузии статуса кандидата в ЕС, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Глава грузинского правительства сказал журналистам, что Украина была одна из заинтересованных в том, чтобы мы не получили статус кандидата в Евросоюз.
«Это подтвердили многие европейские лидеры», – сказал Гарибашвили.
«Понятна их (украинцев) мотивация. Это печально, но это реальность. Я очень уважаю украинский народ, очень люблю его, желаю ему мира и объединения страны. Я верю, что такая ангажированность (властей Украины) временна и очень скоро завершится», – заявил премьер-министр Грузии, которая рассчитывает в конце этого года получить статус кандидата, присвоенный Украине и Молдавии в прошлом году.
Ранее в Тбилиси заявили об «иллюзиях» киевских политиков об управлении ими миром.