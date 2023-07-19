Грузия обвинила Украину в блокировании ее европейского пути

«Понятна их (украинцев) мотивация. Это печально, но это реальность. Я очень уважаю украинский народ, очень люблю его, желаю ему мира и объединения страны. Я верю, что такая ангажированность (властей Украины) временна и очень скоро завершится», – заявил премьер-министр Грузии, которая рассчитывает в конце этого года получить статус кандидата, присвоенный Украине и Молдавии в прошлом году.