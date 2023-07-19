В ЮАР раскрыли процесс принятия решения по участию Путина в саммите БРИКС

При принятии решения о форме участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС , назначенном на август, учитывались обязательства Южно-Африканской республики по Римскому статусу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья .

Он добавил, что Претория и Москва в этом вопросе также руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммит и его историческим характером. По мнению Магвенья, отсутствие Путина на встрече БРИКС в августе не помешает запланированному проведению мероприятия, поскольку РФ на ней представит глава МИД страны Сергей Лавров.