В ЮАР раскрыли процесс принятия решения по участию Путина в саммите БРИКС
При принятии решения о форме участия президента России Владимира Путина в саммите БРИКС, назначенном на август, учитывались обязательства Южно-Африканской республики по Римскому статусу. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.
Он добавил, что Претория и Москва в этом вопросе также руководствовались заинтересованностью в успешном проведении саммит и его историческим характером. По мнению Магвенья, отсутствие Путина на встрече БРИКС в августе не помешает запланированному проведению мероприятия, поскольку РФ на ней представит глава МИД страны Сергей Лавров.
Ранее сообщалось, что президент России примет участие в саммите в формате видеоконференции.
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