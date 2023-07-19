Трамп резко отреагировал на новые обвинения Минюста США

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в социальной сети Truth Social рассказал, что на его юристов обрушилась беспрецедентная атака на фоне сообщений об очередных обвинениях со стороны Минюста США. Об этом пишет РИА «Новости».

«Эти порочные коммунисты, марксисты, фашисты и радикальные левые демократы совершили атаку на моих юристов на невиданном ранее уровне», - заметил Трамп.

По его словам, несмотря на значительные масштабы атаки, его адвокатам все еще удается одерживать победы.

Трамп отметил, что любой специалист, который отстаивает его права в судах, является либо человеком с крайне низким уровнем развития, либо настоящим, подлинным американским патриотом.

Ранее политик сообщил, что в случае победы на выборах в 2024 году обратится к лидерам европейских стран с требованием о возмещении расходов США на помощь Украине.