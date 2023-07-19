На Украине сообщили о повреждении значительной части зерновой экспортной инфраструктуры

Значительная часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск в Одесской области оказалась повреждена в результате ночного удара ВС России. Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики Украины.

«Атакованы зерновые терминалы и портовая инфраструктура в портах Одесса и Черноморск. Ночной удар вывел с работы значительную часть зерновой экспортной инфраструктуры порта Черноморск», — говорится в тексте.

Отмечается, что, по оценкам специалистов, полное восстановление пострадавших объектов займет не менее года. Также в порту было уничтожено 60 тысяч тонн зерна, которые намеревались загрузить на крупнотоннажное судно и отправить зерновым коридором 60 дней назад.