Названа сумма, которую власти Ирландии выделят на гуманитарную помощь Украине

Власти Ирландии выделят на гуманитарную помощь Украине дополнительные 5 млн евро, рассказал премьер-министр республики Лео Варадкар. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, премьер Ирландии в ходе официального визита на Украину встретился с украинским лидером Владимиром Зеленским. Стороны обсудили вопросы международной повестки. В частности, в беседе речь зашла о мерах против России, которые будут внесены в очередной санкционный пакет.

Варадкар заметил, что Дублин будет помогать Киеву до тех пор, пока Украина будет нуждаться в помощи. Поддержка, уточнил он, будет осуществляться в финансовой, практической и политической сферах.

В ближайшее время, уточнил премьер, Ирландия выделит 5 млн евро на гуманитарную помощь из бюджета республики, и еще 2 млн евро - через ООН.

Зеленский, в свою очередь, рассказал, что Дубин поддержал инициативы Киева в области поставок зерна, в сфере безопасности, а также одобрил создание так называемого «компенсационного механизма», позволяющего направить активы РФ на восстановление Украины.