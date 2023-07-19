Минюст США предъявил Трампу обвинения по делу о штурме Капитолия в январе 2021 года
Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Дональду Трампу по трём пунктам в деле о штурме Капитолия, который произошёл в январе 2021 года.
Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ ведомства.
Новые обвинения против Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана и оказании влияния на свидетелей, отмечает РИА Новости.
Сам Трамп накануне сообщил, что ему грозят обвинения и арест, так как прокурор Джек Смит прислал экс-президенту письмо, в котором известил его, что он является подозреваемым.
6 января 2021 года в Вашингтоне прошла акция протеста сторонников Трампа, перешедшая в беспорядки. Демонстранты прорвались в здание конгресса, где проходила процедура утверждения результатов выборов главы государства.