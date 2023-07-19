Минюст США предъявил Трампу обвинения

Министерство юстиции США предъявило обвинения экс-президенту Дональду Трампу по трём пунктам в деле о штурме Капитолия, который произошёл в январе 2021 года.

Об этом сообщает NBC со ссылкой на документ ведомства.

Новые обвинения против Трампа содержат статьи о сговоре с целью обмана и оказании влияния на свидетелей, отмечает РИА Новости.

Сам Трамп накануне сообщил, что ему грозят обвинения и арест, так как прокурор Джек Смит прислал экс-президенту письмо, в котором известил его, что он является подозреваемым.