Спасатели прибыли в дом Брижит Бардо на юге Франции для помощи актрисе

Группа спасателей отправилась в дом Брижит Бардо на Лазурном берегу, чтобы помочь легенде французского кинематографа. О происшествии информирует французский телеканал BFMTV.

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Причина, по которой спасательные службы устремились утром 19 июля в дом госпожи Бардо в Сен-Тропе, не разглашается. Между тем телеканал уточняет, что 88-летняя кинозвезда страдает от недуга, вызывающего проблемы с дыханием.

Напомним, что в марте прошлого года в прессу попала информация о том, что актриса якобы была госпитализирована и находилась в отделении интенсивной терапии из-за "тяжелой дыхательной недостаточности". Впоследствии Бардо опровергла в соцсетях слухи о приписанной ей болезни.