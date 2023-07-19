Спасатели прибыли в дом Брижит Бардо на юге Франции для помощи актрисе
Группа спасателей отправилась в дом Брижит Бардо на Лазурном берегу, чтобы помочь легенде французского кинематографа. О происшествии информирует французский телеканал BFMTV.
Причина, по которой спасательные службы устремились утром 19 июля в дом госпожи Бардо в Сен-Тропе, не разглашается. Между тем телеканал уточняет, что 88-летняя кинозвезда страдает от недуга, вызывающего проблемы с дыханием.
Напомним, что в марте прошлого года в прессу попала информация о том, что актриса якобы была госпитализирована и находилась в отделении интенсивной терапии из-за "тяжелой дыхательной недостаточности". Впоследствии Бардо опровергла в соцсетях слухи о приписанной ей болезни.
За свою карьеру Брижит Бардо снялась в 48 фильмах, в том числе в кинолентах "И Бог создал женщину", "Истина" и "Презрение", и справедливо считается одной из наиболее ярких звезд французского кинематографа 1950-1960-х годов. Кроме того, артистка записала 80 песен.