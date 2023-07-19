Дипломат рассказал о слушаниях по иску Украины о геноциде

В сентябре 2023 года состоятся слушания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде, рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он добавил, что на суде Москва будет противостоять не только Киеву, но и западным странам, пишет ТАСС.

По данным агентства, власти Украины 26 февраля 2022 года, через два дня после начала спецоперации, направила в Международный суд ООН иск против России, касающийся конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Организация приняла иск и разрешила 32 государствам присоединиться к нему.

Шульгин отметил, что Москва не строит иллюзий по поводу итогов разбирательства, так как западные страны поддержат Киев, а не Россию.

Вместе с тем, уточнил он, РФ также направит в суд сильную команду и приложит усилия к тому, чтобы противодействовать оппонентам.

По его словам, Россия обратит внимание на то, насколько беспристрастно будет действовать суд, оправдает ли он свою репутацию главного судебного органа ООН.