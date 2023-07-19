Дипломат рассказал о слушаниях по иску Украины о геноциде
В сентябре 2023 года состоятся слушания Международного суда ООН по иску Украины против России по конвенции о геноциде, рассказал постпред России при ОЗХО Александр Шульгин. Он добавил, что на суде Москва будет противостоять не только Киеву, но и западным странам, пишет ТАСС.
По данным агентства, власти Украины 26 февраля 2022 года, через два дня после начала спецоперации, направила в Международный суд ООН иск против России, касающийся конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.
Организация приняла иск и разрешила 32 государствам присоединиться к нему.
Шульгин отметил, что Москва не строит иллюзий по поводу итогов разбирательства, так как западные страны поддержат Киев, а не Россию.
Вместе с тем, уточнил он, РФ также направит в суд сильную команду и приложит усилия к тому, чтобы противодействовать оппонентам.
По его словам, Россия обратит внимание на то, насколько беспристрастно будет действовать суд, оправдает ли он свою репутацию главного судебного органа ООН.
Ранее сообщалось, что Международный суд разрешил присоединиться к иску против России Канаде, Болгарии, Германии, Италии, Польше, Испании, Швеции и ряду других государств. Просьба США об участии в заседании была отклонена.