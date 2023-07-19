СМИ: в Польше задержали 15 человек по обвинению в работе на Россию
В Польше задержали 15 человек, которых подозревают в работе на Россию, сообщает Gazeta Polska со ссылкой на собственные источники.
По информации издания, они якобы планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины. Газета утверждает, что задания подозреваемые получали из России, а вознаграждение им переводили в криптовалюте, которую задержанные конвертировали в наличные деньги.
Среди арестованных — граждане России, Украины и Белоруссии. Задержания проходили с марта по июль 2023 года. По обвинению в шпионаже им грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что в начале марта Агентство внутренней безопасности Польши задержало девять иностранцев. Польская прокуратура предъявила им обвинения в шпионаже в пользу России, а также участии в организованной преступной группе. Глава МВД Польши Мариуш Каминьский подчеркивал, что задержанные якобы «проводили разведывательную деятельность», а также готовили диверсии.