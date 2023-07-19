Венгрия назвала условие для одобрения поставок оружия Украине

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, заявил о том, что Венгрия не будет поддерживать использование средств из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений на Украину, пока крупнейший венгерский банк OTP не будет исключен из списка «международных спонсоров войны» Украины. Об этом пишет ТАСС.

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Он подчеркнул, что позиция венгерского правительства по этому вопросу не изменилась. По его словам, претензии к OTP не имеют под собой оснований, и пока Украина не исключит банк и его руководителей из черного списка, Венгрия не будет поддерживать запрос Европейского союза о выделении дополнительных 500 млн евро из фонда.

«Пока они этого не сделают, мы будем придерживаться своей позиции, никакие поставки оружия не будут финансироваться из Европейского фонда мира», - заявил министр.