Зеленский заявил о необходимости допсистем ПВО SAMP-T или Patriot для защиты Одессы

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что для защиты Одессы стране нужны дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) SAMP-T или Patriot, цитирует издание Klymenko Time.

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По его словам, в стране «прекрасно работают» системы SAMP-T, однако если бы у Украины были дополнительно эти системы или системы Patriot, они могли бы защитить инфраструктуру Одессы, в том числе портовую.

«Всего этого пока не хватает», — пожаловался Зеленский.

Накануне Минобороны РФ сообщило о нанесении «ударов возмездия» по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров на Крымском мосту, и местам, где изготавливали эти катера в Одессе.

Мэр Одессы Геннадий Труханов позднее заявил, что минувшая ночь была «одной из самых ужасных ночей» из-за совершенных по объектам города и области ударов.

19 июля в российском Минобороны заявили, что российские Вооруженные силы нанесли групповой удар по объектам украинской армии в районе Одессы и по по авиабазе Канатово Воздушных сил Украины в Кировоградской области.