Глава MI6 Ричард Мур призвал граждан России шпионить в пользу Британии, сообщает телеканал Sky News.

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Мур утверждает, что таким образом якобы возможно прекратить кровопролитие, и «двери МИ-6 всегда открыты для тех граждан России, кто столкнулся с дилеммой морального выбора».

До этого британское издание Financial Times сообщило о «захвате» Вены русскими и китайскими шпионами.

Ранее глава британской разведывательной службы MI6 Ричард Мур не стал опровергать участие британских спецслужб в теракте на Крымском мосту, в котором погибла семейная пара из Белгородской области, а их несовершеннолетняя дочь была ранена и осталась сиротой.

Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что «произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края». Позднее было официально объявлено о теракте со стороны украинских спецслужб.