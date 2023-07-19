Венгрия выступила против поставок кассетных боеприпасов Киеву

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил журналистам во время пресс-конференции после встречи в Будапеште с коллегой из Йемена, что его страна призывает не отправлять Украине кассетные боеприпасы, чтобы не множить жертвы и страдания украинцев. Трансляцию вел украинский телеканал М1.

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По словам министра, использование таких боеприпасов может привести к трагическим последствиям в гуманитарной сфере.

«Мы просим всех принять меры для того, чтобы вместо кассетных бомб и любого другого оружия принести мир в соседнюю страну и сохранить человеческие жизни», — указал Сийярто.

Он отметил, что, государства, поставляющие Украине вооружения, берут на себя ответственность за увеличение числа жертв и «страдания еще большего количества семей».

До этого Совет Федерации на заседании 19 июля единогласно принял обращение, в котором призвал парламенты стран мира и межпарламентские организации осудить решение США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов.