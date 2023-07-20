Испепеляющий зной: как Европа справляется с рекордной жарой

Европа изнывает от небывалой жары. На континент пришел антициклон «Харон», принесший массы раскаленного воздуха из северной Африки. Сообщает РИА Новости.

Так в Италии были зафиксированы сразу несколько новых температурных рекордов. Близ сицилийского города Мадзара-дель-Валло воздух прогрелся до 46,7 градуса, а в сардинском Урасе – 46. В итальянской столице в районе железнодорожного вокзала Термини ртутный столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса. В среднем же температурные показатели на 8-10 градусов превышают средние числа, характерные для данного периода июля.

Жара также обрушилась на Францию. На Корсике температура превысила отметку в 40 градусов, а в горных долинах Пиреней был поставлен температурный рекорд. Во вторник Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела "оранжевый" уровень погодной опасности в семи южных департаментах страны на фоне высоких температур.

По мнению экспертов Европейского космического агентства, в июле в Средиземноморье должен быть побит общеевропейский температурный рекорд, который был установлен 11 августа 2021 года в сицилийском селении Флорида, где воздух прогрелся до 48,8 градуса. По данным Всемирной метеорологической организации, он держался с июля 1977 года, когда в Афинах была зафиксирована температура 48 градусов.

Аномальная температура крайне негативно сказывается на здоровье людей. Ученые подсчитали, что в 2022 году от рекордной жары в Европе умерли более 61 000 человек.