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Испепеляющий зной: как Европа справляется с рекордной жарой

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Женщина пытается освежиться с помощью воды, Милан, Италия 
© Zuma/TACC
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Люди спасаются от жары у бассейна, Турин, Италия  
© globallookpress.com
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Мужчина пытается освежиться у водного источника, Турин, Италия. 
© Zuma/TACC
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Электронный термометр показывает 45 градусов, Милан, Италия 
© Zuma/TACC

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Женщины прячутся от солнца, Милан, Италия 
© Zuma/TACC
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Мужчина наслаждается мороженым во время жары, Мадрид, Испания 
© EPA/TACC
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Девушка отдыхает на пляже во время волны экстремального тепла, Палермо, Италия  
© EPA/TACC
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Туристы и местные жители спасаются от жары в тени, Рим, Италия 
© Zuma/TACC
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Девушка пьет воду у фонтана, Турин, Италия 
© EPA/TACC

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Люди защищаются от солнца с помощью полотенец, Майорка, Испания 
© globallookpress.com
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Люди у фонтана во время жары, Рим, Италия 
© globallookpress.com
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Туристы пытаются защититься от солнца с помощью вееров, Валенсия, Испания 
© EPA/TACC
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Природный пожар, возникший из-за высоких температур, Сицилия, Италия 
© Zuma/TACC
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Сотрудники медицинской службы в Риме во время волны экстремального тепла, Италия 
© Zuma/TACC

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Пляж во время жары, Мекленбург, Германия 
© globallookpress.com
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Пляж на острове Майорка, Испания 
© globallookpress.com
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Туристы прячутся в тени, Комо, Италия 
© globallookpress.com
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Люди спасаются от жары у фонтана, Турин, Италия 
© globallookpress.com
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Жаркая погода в Барселоне, Испания 
© globallookpress.com

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Туристы и местные жители пытаются освежиться на улице, Барселона, Испания 
© globallookpress.com
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Дым от природного пожара на острове Ла-Пальме, Испания 
© globallookpress.com
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Жаркая погода в Риме, Италия 
© globallookpress.com
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Туристы прячутся от солнца под зонтами, Рим, Италия 
© globallookpress.com

    Европа изнывает от небывалой жары. На континент пришел антициклон «Харон», принесший массы раскаленного воздуха из северной Африки. Сообщает РИА Новости.

    Так в Италии были зафиксированы сразу несколько новых температурных рекордов. Близ сицилийского города Мадзара-дель-Валло воздух прогрелся до 46,7 градуса, а в сардинском Урасе – 46. В итальянской столице в районе железнодорожного вокзала Термини ртутный столбик термометра впервые достиг отметки 42,9 градуса. В среднем же температурные показатели на 8-10 градусов превышают средние числа, характерные для данного периода июля.

    Жара также обрушилась на Францию. На Корсике температура превысила отметку в 40 градусов, а в горных долинах Пиреней был поставлен температурный рекорд. Во вторник Национальная метеорологическая служба "Метео-Франс" ввела "оранжевый" уровень погодной опасности в семи южных департаментах страны на фоне высоких температур.

    По мнению экспертов Европейского космического агентства, в июле в Средиземноморье должен быть побит общеевропейский температурный рекорд, который был установлен 11 августа 2021 года в сицилийском селении Флорида, где воздух прогрелся до 48,8 градуса. По данным Всемирной метеорологической организации, он держался с июля 1977 года, когда в Афинах была зафиксирована температура 48 градусов.

    Аномальная температура крайне негативно сказывается на здоровье людей. Ученые подсчитали, что в 2022 году от рекордной жары в Европе умерли более 61 000 человек.

    Как справляются с испепеляющим зноем европейцы – в галерее «Рамблера».

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