Полиция эвакуировала два вокзала во Франции из-за звонка о террористе

Днем в среду, 19 июля, вокзалы Лилль-Фландрия и Лилль-Европа на севере Франции были эвакуированы из-за сообщения о предполагаемом террористе в одном из поездов. Об этом сообщает France Bleu Nord.

Часть центра Лилля полностью оцепили после предупреждения службы безопасности, заявили в местной префектуре.

Работа вокзала Лилль-Фландрия позже восстановилась «с разрешения полиции».

По данным France Bleu Nord, причиной эвакуаций и полицейских проверок стал анонимный звонок. Звонивший утверждал, что среди пассажиров поезда Париж-Лилль есть террорист.

После возобновления работы вокзала Лилль-Фландрия весь периметр вокзала Лилль-Европа остался оцеплен полицией. На месте находится «очень большой отряд полиции». По словам путешественников, застрявших в поезде на платформе, идет проверка документов. Также полицейские ищут человека, сообщившего о террористе по телефону.