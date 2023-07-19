Полиция эвакуировала два вокзала во Франции из-за звонка о террористе
Днем в среду, 19 июля, вокзалы Лилль-Фландрия и Лилль-Европа на севере Франции были эвакуированы из-за сообщения о предполагаемом террористе в одном из поездов. Об этом сообщает France Bleu Nord.
Часть центра Лилля полностью оцепили после предупреждения службы безопасности, заявили в местной префектуре.
Работа вокзала Лилль-Фландрия позже восстановилась «с разрешения полиции».
По данным France Bleu Nord, причиной эвакуаций и полицейских проверок стал анонимный звонок. Звонивший утверждал, что среди пассажиров поезда Париж-Лилль есть террорист.
После возобновления работы вокзала Лилль-Фландрия весь периметр вокзала Лилль-Европа остался оцеплен полицией. На месте находится «очень большой отряд полиции». По словам путешественников, застрявших в поезде на платформе, идет проверка документов. Также полицейские ищут человека, сообщившего о террористе по телефону.
Ранее в Москве эвакуировали цокольный этаж Курского вокзала из-за пассажира с противопехотными минами. Мужчину задержали, когда он проходил рамки металлоискателя. СМИ писали, что у него нашли две противопехотные мины, две боевые ручные гранаты и четыре взрывателя.