18 июля также сообщалось о взрывах в городе. В Минобороны РФ заявили о нанесении группового удара возмездия высокоточным оружием по военным объектам в районе Одессы и Николаева, где готовились теракты с применением безэкипажных катеров, а также по месту их изготовления на судоремонтном заводе в районе Одессы.