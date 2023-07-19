В Турции испугались нового разрушительного землетрясения — министр экологии и градостроительства Мехмет Озхасеки объявил о начале подготовки властей к возможному землетрясению в районе Стамбула, передает ТАСС.

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Озхасеки заявил, что встретился с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов города, чтобы обсудить возможное землетрясение. По итогам встречи власти решили начать работу по подготовке к нему на следующей неделе.

Стамбул с точки зрения возможного землетрясения находится в десятке самых опасных городов мира, отметил министр. По словам Озхасеки, в этом городе в зоне риска находятся около 1,5 миллиона построек, в зоне повышенного риска — 600 тысяч.

Ранее член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган спрогнозировал подземные толчки магнитудой выше семи баллов в районе города. Землетрясение произойдет при активизации разлома в Мраморном море, его вероятность до 2030 года — около 50 процентов, заявил специалист РИА Новости. По прогнозам, при землетрясении могут обрушиться не менее 90 тысяч зданий.

О возможном землетрясении также предупреждал входящий в состав Совета ученый Наджи Герюр. По словам Эйидогана, специалисты напоминают о возможной опасности для того, чтобы население могло подготовиться к катастрофе, а не для того, чтобы запугивать людей.