Куратор китайской дипломатии в ЦК компартии Ван И заявил, что политике США в отношении Китая нужна дипломатическая мудрость Генри Киссинджера и политическая смелость Ричарда Никсона. Об этом сообщается на сайте МИД КНР.

Такое заявление Ван И сделал 19 июля на встрече с бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером.

Китайский дипломат подчеркнул, что Киссинджер «внес исторический вклад в развитие китайско-американских отношений и сыграл незаменимую роль в укреплении взаимопонимания двух стран».

«Китай дорожит отношениями со старыми друзьями и сохраняет высокую степень преемственности в своей политике в отношении США, принципиально следуя принципам взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества», - заявил Ван И.

Он добавил, что развитие Китая «имеет мощную внутреннюю движущую силу и неизбежную историческую логику», поэтому страну «невозможно сдержать».

«Политике США в отношении Китая требуется дипломатическая мудрость Киссинджера и политическое мужества Никсона», - подчеркнул дипломат.

Ван И изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что США должны открыто выступить против независимости Тайваня, если Вашингтон искренне хочет стабильности в Тайваньском проливе.

Киссинджер отметил, что и США, и Китай имеют возможность влиять на мир, а поддержание стабильных отношений между двумя странами «имеет отношение к миру во всем мире, стабильности и благополучию людей». Он подчеркнул, что обе страны должны относиться друг к другу как к равным и поддерживать контакт, «как бы это ни было сложно».

«Единый Китай» - это торжественное обязательство, взятое США в «Шанхайском коммюнике», и я верю, что оно не будет поколеблено или отвергнуто», - сказал бывший глава Госдепа.

Ранее Киссинджер призвал западные страны повлиять на Киев и добиться возобновления мирных переговоров с Москвой, «даже если Украине при этом придется пойти на уступки».