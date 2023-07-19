Турция готовит Стамбул к разрушительному землетрясению

Турецкие власти приступают к подготовке Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором предупреждают сейсмологи. Об этом пишет ТАСС.

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Министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки заявил, что мегаполис является одним из десяти самых рискованных городов мира с точки зрения сейсмической опасности. На следующей неделе начнется работа по подготовке к удару стихии.

«Опасность землетрясения - это тема вне политики. Нам нельзя терять ни секунды», - сказал он.

В Стамбуле находится 5,8 млн построек, из них 1,5 млн в зоне риска и 600 тыс. в зоне повышенного риска. Сейсмологи прогнозируют подземные толчки магнитудой 7,2-7,6 в районе Мраморного моря, где расположен 17-миллионный город.