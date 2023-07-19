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Bloomberg: ЕС попросил Аргентину подождать с членством в БРИКС

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Евросоюз попросил Аргентину не вступать БРИКС до тех пор, пока не завершится украинский кризис, сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного европейского чиновника. Свою просьбу в ЕС объяснили тем, что вступление Аргентины в блок, где также состоят Россия и Китай, сейчас «послало бы неверный сигнал».

Аргентина подала заявку на вступление в БРИКС летом 2022 года, но из-за просьбы ЕС процесс, скорее всего, заморозят, подчеркивает агентство. К блоку тем временем также планируют присоединиться Иран, Алжир, Египет и Эфиопия.

«ЮАР не поддается давлению по Украине»

ЮАР будет сопротивляться требованиям принять чью-либо сторону в конфликте России и Украины, заявил заместитель президента страны Пол Машатиль. Также он выразил уверенность, что мирная инициатива президента Сирила Рамафосы увенчается успехом, отмечает Bloomberg.

Принцип неприсоединения, которым ЮАР руководствуется в отношении украинского кризиса, и ее воздержание по осуждающим Россию резолюциям ООН, усилили напряженность страны в отношениях с США, ее вторым по величине торговым партнером, отмечает агентство. Штаты пытаются создать единый международный фронт против России, но Машатиль называет неприемлемой идею, что правительство ЮАР должно выбирать между своими партнерами.

«Армения: новый Шелковый путь для санкционных товаров в Россию»

Тысячи подержанных автомобилей были провезены через Кавказ в обход санкций США и ЕС против России, сообщает Financial Times. В январе 2022 года объем поставки автомобилей из США в Армению составлял чуть меньше трех миллионов долларов.

Год спустя показатель вырос почти в десять раз, достигнув 34 миллионов долларов в апреле 2023-го. Газета связывает это с транзитом авто в Россию. США ранее запретили поставки в Россию почти всех своих легковых авто - и новых, и с пробегом. ЕС ввел запрет на экспорт машин стоимостью более 50 тысяч долларов.

«Украине придется пойти на уступки России из-за провала наступления»

Британский аналитик Роберт Кларк заявил в своей статье для The Telegraph, что комментарии, сделанные на этой неделе бывшим советником офиса президента Украины Алексеем Арестовичем, указывают, что урегулирование украинского кризиса путем переговоров может быть более вероятным, чем считалось ранее. Арестович заявил, что Украина может отказаться от перешедших к РФ территорий в обмен на членство в НАТО. Однако Кларк считает, что Украине и Западу «грозит сокрушительное поражение», а перспектива провала украинского наступления и значительных территориальных уступок Киева приободрит Россию и Китай.

По мнению аналитика, уже к будущей зиме Киеву придется пойти на уступки, если наступление ВСУ не оправдает ожиданий западных стран. Кларк отметил, что к этому моменту начнет ощущаться усталость от боевых действий, международные запасы техники истощатся и Запад начнет убеждать Украину перейти к переговорам. Кларк отметил, что наступление оказалось слишком тяжелым для ВСУ, так как западные страны до сих пор не передали около половины обещанной военной техники.

США готовятся ввести санкции против Киргизии

Власти США в течение недели могут ввести санкции против Киргизии из-за помощи России в обходе санкций, заявили источники The Washington Post. Американские власти обвиняют Бишкек в поставках России подсанкционных товаров из Китая, Европы и Южной Кореи, в том числе беспилотников, оптических прицелов и полупроводников.