Армения обсудила военное сотрудничество с армией США

Глава Генштаба Армении Эдвард Асрян обсудил военное сотрудничество с вице-председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США адмиралом Кристофером Грейди и начальником штаба ВВС США генералом Чарльзом Брауном. Об этом сообщил сайт Министерства обороны Армении.

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Встреча прошла во время визита Асряна в США. Стороны обсудили вопросы сотрудничества в оборонной сфере, участие Армении в американских программах и другие вопросы. Речь также шла о внедрении концепции «командование посредством задания» и профессиональной сержантской системы.

Также стороны обсудили проблемы региональной безопасности.