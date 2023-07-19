Bloomberg: США прекратили финансировать институт вирусологии в Ухане

Правительство США приостановило финансирование Уханьского института вирусологии в КНР на фоне утверждений американской разведки о недостаточных мерах биологической безопасности, принимаемых в нем. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Оно указывает со ссылкой на попавший в его распоряжение документ Минздрава США, что проверка деятельности института, начатая в сентябре 2022 года, "выявила нарушения протоколов биологической безопасности и несоблюдение правил и норм, установленных правительством США". Американская сторона также утверждала, что власти КНР и руководство лаборатории "пытались скрыть информацию" об этих проблемах, говорится в документе.

Помимо прекращения финансирования, китайское научно-исследовательское учреждение больше "не сможет сотрудничать с США", а также "осуществлять деятельность при посредничестве" американской стороны, отмечается в тексте.

Как пишет агентство, с 2014 года Уханьский институт вирусологии получил более $1,4 млн в виде грантов от правительства США. Финансирование осуществлялось, в частности, через возможности американских институтов здравоохранения и организации EcoHealth Alliance.