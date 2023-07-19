Эксперт назвал теракт на Крымском мосту пирровой победой Киева

"Пиррова победа Украины на Крымском мосту, очевидно, поднимет настроение [украинцам и их союзникам], но лишь отсрочит неизбежный исход: рано или поздно до Киева и Вашингтона дойдет, что они уже проиграли войну", - указал Кевин в беседе с корреспондентом ТАСС.