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Эксперт назвал теракт на Крымском мосту пирровой победой Киева

Вторая диверсия на Крымском мосту станет очередной пирровой победой для Киева, способной лишь отсрочить неизбежное военное поражение Украины.

Эксперт назвал теракт на Крымском мосту пирровой победой Киева
© РИА Новости

С таким мнением выступил в среду австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.

"Пиррова победа Украины на Крымском мосту, очевидно, поднимет настроение [украинцам и их союзникам], но лишь отсрочит неизбежный исход: рано или поздно до Киева и Вашингтона дойдет, что они уже проиграли войну", - указал Кевин в беседе с корреспондентом ТАСС.

С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.