В Болгарии задержали мужчину, угрожавшего убийством министру обороны

«4 июля обвиняемый угрожал убить министра, отправив ему сообщение в его личном профиле в социальной сети <…> этот человек угрожал Тагареву, потому что ему не нравилась его позиция по конфликту на Украине. В ходе следствия было установлено, что профиль в социальной сети, с которого рассылалась угроза, был создан и использован обвиняемым Г.Д. Мужчина задержан на 72 часа по постановлению прокуратуры», — говорится в сообщении.