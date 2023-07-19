Министра культуры Украины обвинили в работе на российский рынок

Министра культуры Украины Александра Ткаченко обвинили в работе на российский рынок. Об этом заявила депутат Верховной Рады Ирина Геращенко в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Ruslan Kaniuka / Globallookpress.com

По ее словам, Ткаченко участвовал в «распиле» сотен миллионов гривен на русскоязычные каналы ДОМ и Freedom, а также на финансирование пророссийского продакшна.

Геращенко отмечает, что победителями одного из государственных конкурсов стали компании, которые всегда работали на российский рынок. На создание продукта власти выделили им 43 миллиона гривен, отмечает депутат.