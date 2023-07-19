В Еврокомиссии оценили возможность Турции стать членом ЕС в следующем году

Турция не станет членом Евросоюза (ЕС) в 2024 году. Так представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано оценил возможность Анкары присоединиться к ЕС в следующем году, сообщают «Известия».

Стано подчеркнул, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы». Он также указал, что Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.