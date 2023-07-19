В Еврокомиссии оценили возможность Турции стать членом ЕС в следующем году
Турция не станет членом Евросоюза (ЕС) в 2024 году. Так представитель Еврокомиссии (ЕК) Петер Стано оценил возможность Анкары присоединиться к ЕС в следующем году, сообщают «Известия».
Стано подчеркнул, что процесс вступления в ЕС «занимает годы, а не часы». Он также указал, что Брюссель не готов предоставить Турции даже безвизовый режим.
«Решение о либерализации визового режима принимается государствами-членами после того, как страна выполнит все необходимые критерии, которые включают права человека и политические свободы»,— отметил он.
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