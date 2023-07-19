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На севере Казахстана начались сборы теробороны

Трехдневные сборы по организации территориальной обороны начались в городе Петропавловске на севере Казахстана. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

На севере Казахстана начались сборы теробороны
© globallookpress.com

В мероприятиях принимают участие главы войск региональных командований и десантно-штурмовых войск республики, помощники начальников местных органов исполнительной власти, а также командиры бригад.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил надежду на прекращение огня на Украине. Он отметил, что Казахстан должен строго следовать Уставу ООН, а также поддерживать все мирные инициативы, которые были озвучены Китаем и другими государствами.

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