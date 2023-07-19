Начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что за детонацией склада с боеприпасами в Крыму стоят ГУР и ВСУ.

Как сообщает украинское издание «СТРАНА», Буданов поблагодарил за предоставление сведений местных жителей.

Ранее стало известно, что трасса «Таврида» была перекрыта в связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе.